俄烏戰爭訊息衝擊全球市場，也連帶影響台股投資情緒。台股今早開低走低，盤中急跌逾400點，跌破半年線。

上周台股K線收紅，但受到不安情緒影響，留下一根上引線，相較於外資自台股提款634.22億元，投信法人則是持續回補台股86.77億元，投信法人連續買超台股天數已推進至23天，期間買超台股達602.23億元，今年來買超台股金額更累計至668.38億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，雖然近期台股多頭熄火，但透過短期利空事件來測試台股能否維持在前波低點之上，反而可視為很好的機會點，只要戰火不演變為全球大混戰，即不會對GDP造成影響，對台股的影響僅為信心面；惟全球戰事導致外資近期多站在賣方，龍頭權值股更是外資主要賣超標的，因此晶圓代工大廠近期股價表現相對大盤弱勢。

葉獻文認為，台股企業獲利成長等良好基本面並未改變，且部分個股股價經過近期的拉回，反而凸顯台股高殖利率優勢，目前台股殖利率約4%左右水準，高於亞洲鄰近國家股市，配合台灣景氣、台股企業獲利等基本面優勢，即使遇到短暫下跌也有利於吸引逢低買盤進場。

據統計，投信連20天以上買超個股包括世芯-KY(3661)、南亞(1303)、統一超(2912)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、元大金(2885)及旺宏(2337)等。