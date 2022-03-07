為瞭解市售「電熱毯」商品之安全性，行政院消費者保護處與經濟部標準檢驗局合作，2021年於網路購物電商平台等販售通路，購買10件不同廠牌型號之電熱毯進行檢測，檢測結果不符合共計有3件，其中「品質項目」計有2件不符合規定，涉及逃避檢驗者計有1件，另標示項目計有1件不符合規定。

標準檢驗局說明，這次不符合商品處置如下：

一、項次4（見圖）商品「標示查核」不符合規定，依「商品檢驗法」第59條規定，通知業者限期改正，若屆期未改正者，將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。

二、項次5（見圖）商品經查證屬「品質項目」不符規定且涉及逃避檢驗，將依「商品檢驗法」第60條規定，處新臺幣25萬元以上250萬元以下罰鍰並依同法第63條通知報驗義務人限期回收或改正。

三、項次10（見圖）商品「品質項目」不符規定未涉及逃避檢驗，將依「商品檢驗法」第42條第1款規定廢止其商品驗證登錄，並依同法第63條之1規定，通知業者限期回收或改正，違者將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

標準檢驗局指出，電熱毯已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益及安全，並提醒消費者選購「電熱毯」時應購買有貼附商品檢驗標識之合格商品。