美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日表示，美國和歐洲盟國正在研擬對俄羅斯原油進口下禁令，且白宮已經與主要的國會委員會協調推進美方的進口禁令。

知情人士透露，歐洲在原油與天然氣方面高度依賴俄羅斯，但在過去24小時內，似乎對禁止俄國油氣產品進口的想法抱持較為開放的立場。

稍早前烏克蘭總統澤倫斯基懇求世界領袖對俄國採取更加嚴厲的措施。他表示，這些制裁是不夠的，俄羅斯並沒有了解到、感覺到、也沒有看到這個世界已經下定決心並將採取行動，就是要停止這場戰爭。

美國眾議院議長佩洛西在其周日發出的信函中表示，眾議院正在「探討」禁止俄羅斯石油進口的立法，美國國會也打算在本周制定法案，以提供烏克蘭100億美元的抗俄援助。

消息人士表示，白宮也已經在與參議院財政委員會和眾議院歲入委員會討論一項可能的禁令。

儘管如此，布林肯仍然強調維持全球石油供應穩定的重要性。他在接受NBC訪問時表示，現在我們與歐洲夥伴正非常積極地討論禁止俄羅斯石油進口，當然，同時也必須保持穩定的全球石油供應。

布林肯目前正在歐洲各地與盟國協調如何應對俄羅斯入侵烏克蘭，他表示已在上周六和拜登總統及其內閣討論了原油進口問題。他並表示，美國正在考慮一連串額外措施以加大對俄國的施壓，但他未提供這些新措施的任何相關細節。

上周四一個由美國兩黨參議員組成的團體提出了禁止美國進口俄羅斯石油的法案。現在國會正在加速推進這項法案，最終可能成為新的對俄制裁工具。