「ima」文化健康站7日啟動服務，高雄市原民會主委阿布斯與大家同樂。（高雄市原民會提供／林瑞益高雄傳真）

為服務更多長輩，高雄市2022年獲原住民族委員會核定2處文化健康站，設置於三民區及前鎮區．其中新設的「ima」文化健康站為三民區第一個正式成立的原民長者服務據點，提升服務長者的量能。

「ima」是布農族語，意思是「手」，象徵透過雙手守護大家的健康。2月份數據顯示，高雄市原住民族人口數3萬6721人，其中65歲以上長者人數2640人中有1926人住在高雄市區，而高雄市文健站也將從27站增加至29站，分布於原住民地區14站及都會區15站，服務人數破千。

高雄市政府原民會表示，去年因疫情影響，暫停長者到站學習，文健站照服員改以電話關懷及到府送餐服務，如今疫情趨緩，為配合中央政策，只要長者完成2劑疫苗施打，皆可恢復到站裡上課。

原民會主委阿布斯在揭牌儀式中表示，文健站就像是地方的情感交流站，透過完善的課程安排及營養餐食服務，提供長者們身心靈照料，建構符合長者們需要的學習環境。阿布斯也特別送上一箱箱蘋果，祝福長者們平安健康。