研華(2395)公布2022年二月份合併營收報告達新台幣46.73億元，年增29.13%、月減13.19%，續創同期新高。累計研華前二月合併營收達100.57億元，年增23.71%，前二月營收也寫下同期新高紀錄。

二月營收以區域別來看，各市場皆強勁成長，三大市場(歐洲、北美、中國)及新興市場，年對年皆成長逾三成。事業群表現而言，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，分別較去年同期大幅成長44%、107%及36%。

若以累計至二月營收來看，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長33%、39%及44%。

各事業群表現方面，同樣以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長36%、80%及56%。而物聯雲事業群(Cloud-IoT Group，CIoT)受基期偏高及缺料因素影響，年對年微幅衰退。

接單方面，二月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.31，累計至二月份BB Ratio則為1.38。