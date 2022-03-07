美國考慮禁止俄羅斯石油進口，以制裁俄羅斯進軍烏克蘭，布蘭特原油期貨每桶飆破139美元，隨後收斂、今下午來到129.08美元，短短1星期大漲逾30美元；面對全球性通膨問題，學者預估，率先反應在躉售物價指數(WPI)，短期間內再度呈現雙位數成長，而廠商受不了生產繩本的壓力，就會轉嫁給消費者，今年全年物價(消費者物價指數CPI)將有很大上修空間。

主計總處去年預測今年國際油價平均每桶70.9美元，由於地緣政治升溫，日前調高為每桶83.6美元，並於2月下旬上修今年消費者物價指數CPI，從原先預測的1.61％上修至1.93％；如今俄烏戰爭開打，短時間內沒有結束的跡象，油價來到130美元，貴金屬、穀物等大宗商品價格不斷上升，這是主計總處上次預測時始料未及的情況，學者認為，若高油價維持一段時間，全年CPI就面臨上修壓力。

台經院研究員邱達生表示，俄烏戰火帶來的地緣政治風險，解套是遙遙無期，油價大漲讓全球通膨難以掌握；地緣政治下的通膨屬於「成本面」大漲，將會壓縮企業獲利、薪資成長不如預期、進而抑制民間消費，導致廠商投資面信心脆弱等，經濟會陷入惡性循環。

邱達生解釋，健康的通貨膨脹如溫水煮青蛙，經濟成長帶動加薪、拉抬需求，物價上漲下配合經濟結構的調整，讓景氣呈現良性循環；這次油價飆漲這麼快速，邱達生表示，股匯雙殺就是反映投資人的恐懼，國際資金逃往美元、日圓以及黃金等資產避險。

富蘭克林證券投顧表示，俄羅斯加大對於烏克蘭的攻擊力道，在美歐國家對俄羅斯祭出經濟制裁下，原油與金屬等商品價格大漲，也壓抑新興市場的股市表現；俄股暫停交易，同在風暴核心的東歐市場股匯重挫，亞股上週多數收黑，商品價格上漲則拉抬拉美市場股匯齊揚；統計近1週外資於亞洲股市賣多買少，主要賣超台灣與印度股市41億及25億美元，南韓與越南股市亦遭賣超6.5億及0.5億美元。