台股連日大跌，7日成為外資提款機，創下史上第二高賣超紀錄，藍委林德福質詢時指出，國安基金是否要適時進場？財政部長蘇建榮認為，台股今日跌幅縮小，國安基金幕僚密切關注俄烏戰爭發展，必要時隨時召開臨時國安基金管理委員會，做必要的處置。

林德福質詢，台股連日大跌，是否代表台灣經濟2022年將要變差？

行政院長蘇貞昌回應，台股巨額震盪，不是經濟因素，以經濟面來看，台灣基本面是很好的，投資非常熱烈，外銷暢旺，防疫成功，但是現在碰到戰爭，以及對應制裁措施，發生激盪，緊盯，真的需要國安基金進場時，也會有運作機制。

至於國安基金進場條件，是要遭逢重大事件影響，俄烏戰爭是否也要讓國安基金進場護盤？

蘇建榮表示，國安基金這兩周都在關注俄烏戰爭情勢發展，雖然7日跌了500點，紐約股市跌了800點，但今天台股跌幅縮小。

他指出，俄烏戰爭發展是近期觀察的最重要指標，國安基金幕僚密切關注戰爭發展，未來如有必要，依據國安基金管理條例第八條，相關外資大量移出、國內市場失序、民眾信心降低時，就是要注意的地方。

蘇建榮強調，目前來看，外資7日雖然賣超，但是國內經濟相對穩健，還是繼續密切關切，必要時隨時召開臨時國安基金管理委員會，做必要的處置。