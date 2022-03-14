《張雅婷辣晚報》

俄烏戰爭進入第18天，烏克蘭的城鎮遭俄羅斯砲火攻擊，而嚴重毀損。前立委孫大千卻認為，最倒楣的輸家就是歐洲。而最後的贏家就是在太平洋的那一邊，指手劃腳並在背後操控整齣戲碼的美國。

孫大千13日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，俄烏戰爭誰是贏家呢？俄羅斯就算打贏了，俄羅斯的經濟恐怕要倒退20年，俄羅斯被逐出全球貨幣體系、貿易體系，然後要面對一個殘破不堪、到處是反抗軍及游擊軍的烏克蘭，我以俄羅斯不會是贏家。

孫大千接著指出，烏克蘭自己是戰場，是最大的輸家，不管打贏或是打輸，犧牲的都是烏克蘭的人民，被破壞的也是烏克蘭的建築，烏克蘭要面對的是一個殘破不堪的國家。因此，就算打贏了，要完成重建和復興，又是幾十年漫長的過程，看起來烏克蘭也不會是贏家。

孫大千認為，歐洲是最倒楣的輸家，歐洲各國完全在情緒勒索及道德綁架裡，一次一次犧牲自己國家的利益，把俄羅斯推出SWIFT後，導致俄羅斯公債可能違約，受到衝擊的是歐洲大銀行，還有歐洲很多大型企業在俄羅斯投資，現在都付之東流了。

至於誰是最後的贏家？孫大千點出，贏家就是在太平洋的那一邊，指手劃腳並在背後操控整齣戲碼的美國，而可以讓這場戰爭停下來的也是美國。