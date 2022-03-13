俄烏開戰至今已經進入第18天，雙方邊打邊談判。俄羅斯總統普丁的近照被網友瘋傳，發現他面部腫脹。引發多數人質疑，普丁可能有癌症、老年癡呆、帕金森氏症等3病纏身。資深媒體人黃暐瀚認為，普丁的行為非常瘋狂，可是他本人未必已經瘋狂，這也讓他想到盲眼龍婆的預言「沒有人可以阻止俄羅斯，全世界將什麼都不剩，只剩下俄羅斯的榮耀」。

黃暐瀚13日在政論節目《新聞大白話》中表示，當他看到普丁生病這個新聞，認為還是要謹慎去觀察這件事情。第一點，有情報爆料說普丁長期使用類固醇，他因為有類固醇而狂怒，腦部退化以後，他又擔心身體會被影響；這有點衝突，如果普丁已經失智、失能，他怎麼知道要保護自己；第二點，普丁和空姐距離那麼近，卻跟國際領袖、俄羅斯的國防幕僚離得很遠，有消息稱普丁很怕被病毒傳染，所以要離很遠；但普丁能跟空姐靠那麼近，可見這消息是假的。

黃暐瀚指出，普丁目前的行徑，讓大家覺得他是瘋狂的，比如原本預料他不會出兵，他也出兵。但把這件事解讀成，因為普丁已經失能，所以他做任何事情，會讓人想像不到，這讓他想到了盲眼的龍婆，她早就預言「沒有人可以阻止俄羅斯，全世界將什麼都不剩，只剩下俄羅斯的榮耀」。