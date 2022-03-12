俄烏戰爭仍在持續中，烏克蘭首都基輔12日凌晨傳出多起爆炸，如今俄軍已從東北方步步進逼基輔。「印度神童」阿南德曾預言，2022年3月16日這天是重要的日子，全球經濟通貨膨脹，動盪不安。台南市議員謝龍介則分析說，戰爭時間若拖得愈長，被圍困的烏克蘭部隊恐怕就沒有辦法獲得補給，因此最後的優勢還是在俄羅斯。

主持人王淺秋12日在政論節目《新聞大白話》中指出，烏克蘭的沿岸城市馬立波現在每隔30分鐘就有一輪轟炸，政府甚至要民眾把屍體丟在街上，如同人間煉獄。「印度神童」阿南德就曾預言3月16日是關鍵時間點，節目標題欄則點出，難道印度神童預言的3月16日就是基輔淪陷日？

謝龍介表示，俄烏戰爭到現在，讓人想到「 今日烏克蘭 ，明日台灣 」，兩岸同文同種，俄羅斯不斷地講烏克蘭跟他們也是一樣，不想造成大規模的轟炸；他認為烏克蘭雖然嘴巴沒有說，但讓人感覺似乎把這些平民當肉票。當人道走廊開放的時候，如果平民能夠離開基輔，這戰爭就好打了，但如今狀況卻不是如此。

謝龍介指出，現在俄羅斯也調傭兵進來基輔，當雙方傭兵都進來基輔，要降低損失，就要延長戰線 ，不過若時間拖得愈長，被圍困的烏克蘭部隊便沒有辦法獲得糧食、水源的補給，而在外面的俄羅斯部隊可以獲得補給，雖然速度慢，但補給可以源源不斷 ，因此最後的優勢還是在俄軍 。

謝龍介認為，撐得愈久，和談的時間就會愈快，所以烏克蘭總統澤倫斯基很聰明，他的表演可以拿奧斯卡了， 不過，澤倫斯基也釋出兩個原則，說他可以讓步。若能盡快結束這場戰爭，這對全球經濟、對大家都好 。

謝龍介表示，「 今日烏克蘭 ，明日台灣 」， 台灣從這場戰爭可以看到太多有關台灣未來生存的眉角，總統蔡英文也可從這次俄烏談判的結論和過程，得到寶貴的經驗 。