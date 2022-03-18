銀雕香檳桶。（柯宗緯攝）

丹麥皇室御用的百年精品GEORG JENSEN喬治傑生年度春夏銀雕藝術展今（18）日首度在高雄義享天地舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。（柯宗緯攝）

台灣喬治傑生董事總經理張正勳指出，這次春夏銀雕展特別選在全台最大形象概念店的義享天地舉行，集結喬治傑生大師銀藝創作以及五大頂尖設計師作品，總計約百件作品，總價逾5000萬元。（柯宗緯攝）

丹麥皇室御用的百年精品GEORG JENSEN喬治傑生年度春夏銀雕藝術展今（18）日首度在高雄義享天地舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。（柯宗緯攝）

丹麥皇室御用的百年精品GEORG JENSEN喬治傑生年度春夏銀雕藝術展今（18）日首度在高雄義享天地舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。（柯宗緯攝）

丹麥皇室御用的百年精品GEORG JENSEN喬治傑生年度春夏銀雕藝術展今（18）日首度在高雄義享時尚廣場舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。受到俄烏戰爭牽連，喬治傑生也成另類受災戶，因沒有原料供給，像是不鏽鋼家用品等缺貨中。

台灣喬治傑生董事總經理張正勳指出，這次春夏銀雕展特別選在全台最大形象概念店的高雄義享時尚廣場舉行，集結喬治傑生大師銀藝創作以及五大頂尖設計師作品，總計約百件作品，總價逾5000萬元。

其中，空運來台展出的銀雕藝術品「魚盤」為現代主義大師漢寧・古柏在1954年設計，外型乍看像是海豚，悄然呼應高雄臨海地理特性。張正勳透露，這次展出特別向丹麥裝飾藝術博物館借展，還需丹麥女王點頭簽署才可。

張正勳提到，「魚盤」可以客製化製作，但須600個工時、8個工匠純手工打造，在台灣曾賣出過2個，2年前約390萬元，今年已漲到430萬元，但隨著全球銀料短缺，預計5月會飆到500萬元。

此外，喬治傑生受到俄烏戰爭波及，不少商品缺貨。張正勳表示，俄國是鋼鐵第二大出口國，很多銀也都是俄國及歐洲等地來的，因為現在戰爭沒有材料供應，連不銹鋼家用品也完全缺貨，苦笑成為「另類受災戶」，但也讓這些作品顯得彌足珍貴。