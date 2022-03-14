俄烏戰爭談判沒進展，美股還是領跌，台股14日開高走低，外資續賣超並匯出，新台幣受累貶勢加大，一舉貶破28.5元關卡，終場收在28.53元兌1美元的近一年新低，貶值1.27角，為連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量10.9億美元。

外匯交易員表示，俄烏戰事尚無停火跡象，美股科技股下殺，四大指數收黑，台股雖逆勢開攻試圖上攻，但大陸深圳封城消息衝擊，電子股帶頭殺，最後收小跌1.7點至17,263點，新台幣貶勢也無力反轉，尤其外資還是賣超161億元，匯出力道未減，新台幣因此失守28.5元關卡。

外匯交易員認為，美國聯準會（Fed）利決策會議在即，市場對於升息1碼（0.25個百分點）成共識，國際美元指數位在99高檔上下整理，外資一定也有所反應，資金偏向回防的方向，加重新台幣貶勢，一切靜待Fed宣布升息確立，市場能快速消化，最重要的關鍵是俄烏戰爭盡速化解，短線預料新台幣仍將是偏弱格局。