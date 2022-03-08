美國聯準會3月可能展開升息，加上俄烏戰爭延續，導致近期全球股市大幅回檔整理。不過，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，遞延消費疊加低基期，2022年經濟成長動能仍強勁，全球股市今年漲升行情亦可期，建議拉回逢低找買點。

類股操作建議上，蘇聖峰指出「破壞式創新」持續滲透到各產業，顯示「破壞式創新」已不是選項、而是必要手段，為資產配置必備。看好數位轉型、金融支付、半導體、綠能環保等概念，認為智慧生活基金將有不錯表現。

聯準會為抑制通膨，貨幣政策立場更趨鷹派，市場預期3月可能展開升息。不過，由於遞延消費疊加低基期，高盛預估今年全球經濟成長4.5％、仍高於長期均值，不符合停滯條件。全球股市今年EPS成長率近一步看升，故今年漲升行情仍可期，建議拉回逢低找買點。

蘇聖峰指出，2022年全球股市在貨幣寬鬆環境下，普遍呈現上漲格局。不過，根據高盛統計全球資金流向，若自2016年為起點，累積起算「股票」、「債券」和「現金」這三大資產累積資金，可發現股市其實還有很大流入空間。

另外，就歷史經驗顯示，升息亦顯示經濟景氣熱絡，不致破壞股市多頭格局。蘇聖峰認為，新冠肺炎疫情對資本市場影響已淡化，股市評價面處於合理位置，且已反應美國聯準會的加速縮表和升息預期，雖然2022年股市漲幅將不若2021年，但仍正面看待。

至於破壞式創新選股重點，則涵蓋有結構性成長機會的產業、新興技術與存在巨大可觸及市場的產業，因此看好數位轉型、金融支付、半導體、綠能環保等概念。區域上看好美股，但如歐洲等其他潛力市場具評價面優勢，故全球布局、彈性調整才是王道。