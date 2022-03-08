由於2月農曆年工作天數減少，網通族群智邦(2345)、智易(3592)2月營收均相較1月衰退，但均相較去年同期成長，其中智易成長幅度達1成，展望今年，網通產業在缺料問題逐漸舒緩，加上後疫情時代的數位轉型加速下，營運均可以樂觀看待。

智邦因2月工作天數減少，加上前深圳因應政府政策停工，2月營收37.21億元，月減少29.2%、年增加2.4%；累計前2月營收89.8億元，較去年同期成長12%。

智邦2月農曆春節工作天數減少，以及2月中旬因應廣東省深圳市地方政府輕零政策，當地廠房暫時停工，目前已恢復正常生產。針對深圳廠日前停工，智邦表示，損失的產量將透過產能調配，彌補產能損失，預估對公司全年財務、業務無重大影響。

今年在後疫情時代帶動的數位轉型浪潮持續，加上缺料問題逐漸舒緩，智邦400G交換器出貨比重將持續攀升，有助於拉升其毛利率進而帶動營運表現。

智易2月營收32.84億元，月衰退3.2%，年成長10.4%；累計前2月營收為66.75億元，年增加7.3%。

智易今年訂單能見度已經看到年底，出貨歐洲目前並未受到俄烏戰爭影響，持續出貨中，有鑑於目前全球市場需求仍很強，部分客戶庫存已見底，智易第一季營收將季增中個位數，由於智易去年第四季合營收95.86億元，換言之，智易首季營收有機會挑戰百億元，挑戰歷史新高。