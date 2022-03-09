紡織成衣大廠儒鴻(1476)今盤中股價跌破500元整數大關，儒鴻去年稅後獲利新台幣51.48億元，EPS達18.77元，創歷史新高。但新公布的配息為現金股利12元，配息率約64%，低於前一年的配息率70.9%。配息率下降，衝擊部分投資人的持股意願。而羽絨成衣大廠廣越(4438)最新公布的配息為現金股利4.2元，配息率為68.8%。

儒鴻今天下午將參加富邦證舉行的法說會，由董事長洪鎮海和副總羅仁傑共同主持。法人預估，今年儒鴻成衣年將有明顯成長，布料則維持年增走勢，訂單能見度看到今年上半年，儒鴻印尼廠一期在第1季投入營運，若印尼新廠二期如期在下半年開出，則儒鴻營收、獲利將有雙位數年增。

廣越去年合併營收130.22億元，較前年上升6.84%、營業毛利18.72億元，較前年上升45.58%，淨利歸屬於母公司業主6.31億，年成長17.35%。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發股息4.2元，配息率68.85%。展望2022年，廣越總經理吳朝筆表示，廣越目前訂單滿手，主要客戶Adidas、VF、Patagonia、Nike、Under Armour及New Balance需求強勁，帶動集團營運向上，訂單能見度已看到8月。法人表示，廣越今年營收可望創高，獲利成長幅度有機會大於營收增長幅度。此外，廣越今年首季亦可望擺脫淡季陰霾，成為廣越成立26年來史上最旺第1季。