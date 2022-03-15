前個交易日兌美元創一度創5年新低的日圓匯價，15日持續疲弱，還是在118價位以上游走。匯銀人士表示，為壓抑一直上漲的通膨，本周聯準會升息機率很大，因此，日圓匯價應該還是會在低檔盤旋。

根據芝加哥商品交易所的FedWatch Tool資料庫分析，聯準會很有可能在美國時間16日宣布升息，且利率應該是調高1碼。同時，若美國物價還是繼續大漲，聯準會應該會在5月下重手，有7成機會將再升息兩碼。

澳洲聯邦銀行(CBA)預估，本周聯準會發表的言論，將對下次5月會議時，是否1次就大升兩碼是有影響性的。同時，美元匯價也會有相當程度的波動。

根據美元與歐元以及日英加還有瑞典及瑞士，這6個不同貨幣匯兌的ICE指數，一度來到99.108，與上周曾創2020年5月以來新高99.415差距不會很大。同時，15日亞洲匯率市場交易時，美元兌日圓曾一度達118.37，目前也是在這高檔價位徘徊。

匯銀人士憂心，美國一旦開啟升息大門，日後與日本之間的利差勢必更加明顯。可預期地，日美的套利投機資金也將浮上檯面，國際資金流動很有可能因此失衡。