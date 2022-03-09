近期因原物料價高上漲的因素，使不少餐飲業者不得不宣布調整價格，如咖啡、可樂，其中食用油漲了2.5倍，然而安心食品旗下摩斯漢堡董事長林建元今日出席「MOS安心取溫馨送暨新品發布會」時表示，「一直有漲價壓力，但忍住不漲，但（漲價）有心理準備，目前沒有具體時間表。」同時也透露前陣子航運塞港問題，也為摩斯造成供貨不穩的問題，故目前薯條近2個月都是限量供應，而燒肉珍珠堡是近期才恢復銷售，另外受到俄烏戰事影響航運，鱈魚商品的供貨也增添隱憂。

食用油漲2.5倍 摩斯：有壓力 但暫不漲價。（林欣儀攝）

近期為歡慶摩斯312生日慶，特別推出多項新品如紅茶烏龍烤雞胗珠寶、夏威夷元氣鮮蔬沙拉、紅心芭樂蒟蒻冰茶、海鹽烏龍茶等，同時MOS Order App推出「MOS安心取溫馨送」新功能，提供會員各種如咖啡飲品買50送50量購優惠外，也提供會員方便將取貨票券轉贈出去或接收進來的分享功能。手機持有取貨票券的會員，可以享受隨時、隨地、隨店在全台店鋪取貨零距離的體貼服務。