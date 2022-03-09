和泰車(2207)iRent自2014年率先推出可以行動通訊裝置進行租還車的「全新24小時無人式自助租車服務」，從開創國內共享移動市場以來，滿足民眾生活中的大小移動需求。共享汽機車的服務規模也從創始初期12輛車、2個據點，成長至今日超過1萬輛車、1700多個租車點，遍布全台各縣市的綿密服務網與大眾運輸串聯。在共享移動的發展浪潮下，iRent宣布於今年初會員人數正式突破百萬人，共同感受共享汽機車領導品牌的魅力。

百萬會員的共同見證下，iRent也締造了許多領導市場的里程碑。例如服務總趟次超過1100萬趟，累積行駛3億3000萬公里(可在台灣環島30萬圈)。iRent的出現不僅對智慧移動市場帶來許多創新服務，在環境貢獻上也持續帶來影響。例如在車輛上使用油電混合動力車、全車系一級能源車及電動機車等環保車款，至今所累積綠能里程的減碳量相當於65萬棵樹一年的吸碳量，與和泰集團「一車一樹」的永續環境發展目標相呼應，共同打造低碳新世界。

遍布全台的百萬會員當中以六都占比最高，且在過去一年中，六都以外縣市的會員成長比例皆超過八成，iRent會員在全台的368個鄉鎮覆蓋率接近100%。在2021年每5.2秒就有一個人租用iRent，加上各縣市快速成長的用戶數量與高覆蓋率，說明使用iRent已然成為全台趨勢。

從iRent會員的背景特質與用車行為得到許多有趣發現，例如iRent雖然相當受到七、八年級後的喜愛(佔比超越79%)，但在2021年四、五年級生的會員成長比例高達58%，顯示iRent受到各年齡層朋友的肯定，成為全民皆愛的移動新選擇。此外，八年級後的女性用戶突破4成，可以顯現共享汽機車服務讓更多新生代女性更能說走就走，享受自在移動的生活。

另外，使用iRent有高達65%的比例是在當地租車移動，其便利的特性成為生活代步的好幫手。跨區移動上，基隆與桃園地區的iRent會員在平日早上5點至9點，分別有高達80%與60%的用車為跨縣市移動，說明iRent已成為民眾通勤的重要工具。

作為和泰集團發展MaaS智慧移動願景的先驅部隊，達成百萬會員只是邁向共享新生活的階段性里程碑。未來，iRent會繼續把用戶體驗的優化視為第一，全面進化App與系統的運作效率，開發新功能與全新支付方式，例如和雲錢包功能。同時，持續擴大服務規模，預計在2022年將iRent車隊擴大至1.2萬輛，增加租車點密度，並評估導入多元車型，滿足全場域用車情境。此外，規劃將服務據點瞄準商辦大樓、產業園區及社區住宅，讓iRent成為智慧建築的新標配。

除了提升App核心產品的性能、深化服務能量以打造最優質的用戶體驗，iRent也將透過創新與整合，建立智慧共享平台的新價值。在和泰集團的服務生態圈如MaaS、和泰商城中扮演自駕共享移動的關鍵角色，帶來集團資源綜效整合的效益；同時，結合和雲行動服務中的自駕、附駕以及停車共享等業務，滿足全方位移動需求；未來更將開放iRent平台合作，結合各領域的產業夥伴，打造全新智慧出行生態圈。