興櫃餐飲公司乾杯(1269)2月自結合併營收3.17億元，年增9.14%，累計1月至２月自結合併營收6.49億元，較去年同期5.56億元，年增16.79%。乾杯表示，受惠展店效益與春節、情人節、228連假的商機加持，推升營收雙創單月、累積歷史同期新高。

展望後市， 疫情趨緩、隨疫苗施打普及率提升，外食市場回溫，餐飲集團普遍回到正軌，乾杯營收可望隨店數增加持續成長。

乾杯集團展店效益顯現，今年1月海內外已新展4間分店，2月份旗下燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」插旗「MITSUI OUTLET PARK 台南」，開幕不到半個月，來客數衝破3,000人，繳出破300萬亮眼佳績，推升2月營收再創新高，更達成集團第60家分店 (台灣39家、中國大陸21家)，為事業版圖寫下嶄新里程碑。緊接著3月旗下標榜全台唯一100%和牛油的重慶式麻辣鍋「麻辣45」即將插旗台中、進駐全台百貨店王的「新光三越台中中港店」，營收動能持續增溫，Q1有望攻高。

2月適逢春節連假、西洋情人節、228連假，在國人出國受限下，餐飲內需市場熱，聚餐人潮湧現，旗下「乾杯」及「老乾杯」推出新年團圓套餐搶客，熱銷突破4,000份，帶動品牌業績成長10%；高樓景觀餐廳「和牛47」與「麻辣45」於情人節檔期客滿；288連假期間，各品牌餐期時段均有兩輪以上來客人潮，在節慶、連假加持下，推升2月營收雙創單月、累積歷史新高。

3月搶攻浪漫商機，鍋物燒肉齊推春季套餐吸客，高樓景觀餐廳白色情人節訂位已8成滿。展望3月，乾杯集團開發多款春季菜色吸客，旗下「黑毛屋本家」引進春季限定的頂級鮮味「初鰹」推出「春鰹日本和牛涮涮鍋」；和牛燒肉懷石品牌「和牛47」以春日意境為概念，推出浪漫唯美視覺的「春雅套餐」。下週即是白色情人節(3/14)，高樓景觀餐廳「和牛47」與「麻辣45」皆擁有高樓景觀視野，為情人過節熱門餐廳，其中「和牛47」於本周假日已有8成訂位，營運動能大增。