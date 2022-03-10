士林電機去年合併營收276.90億元，攀史上新高，EPS為3.46元，創歷年次高，今（10）日董事會決議每股配發現金股利1.80元，現金股利配發率52.02％，以10日收盤價52.3元計算，現金殖利率3.44％，6月24日召開股東會。士電今年訂出營收及獲利雙雙成長的營運目標。

士電去年雖遭逢原物料及運費上漲、新台幣兌美元匯率升值及汽機車客戶晶片短缺等黑天鵝襲擊，重電、開關、汽機車電裝品、自動化四大事業群均成長，去年營收及獲利都飆高。

士電10日董事會承認去年財報，去年合併營收攀升至276.90億元、營業毛利49.88億元、營業利益19.98億元、稅前淨利24.73億元、本期淨利19.09億元，EPS達3.46元。與2009年憑藉士林舊廠開發兩棟大樓，其中一棟賣給中鼎集團，認列處分土地利益20多億元，EPS高達5.77元相比，獲利創歷年次高，若扣除業外收益挹注，去年本業獲利改寫歷史新高。