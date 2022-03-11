曹西平出道至今38年，曾透露尋找一位故友找了30年，就是80年代當紅玉女始祖「江玲」，原以為此生無法再相見，不料江玲透過多人相助聯繫上他，讓曹西平感動到話說不出來，稍早再度發文回憶過往的日子，接著強調「她對我的好，我永遠都會記住」。

曹西平苦尋江玲多年未果，不料女方看見一篇以「〈我的小妹〉江玲，妳好嗎？」為標題的報導後，透過朋友幫助聯繫上曹西平，讓他心裡的大石頭終於放下，接著表示不會打擾江玲平靜的生活，只要知道對方安好就足夠，稍早，他再度發文提及兩人過往，透露江玲當年已是唱片公司大牌歌星，仍不忘提拔只是新人的他，還邀請他上歌唱節目、秀場演出，甚至是拍雜誌封面，至今依舊感恩在心頭，接著強調「不管她現在有沒有在演藝圈，她對我的好我永遠都會記住」。

曹西平提及當年江玲走紅程度，除了招牌妹妹頭帶起潮流，一首《我的小妹》更是紅遍東南亞，拍的電影都是跟當紅一線小生演對手戲，可以說是紅遍大街小巷，話鋒一轉，雖然感嘆演藝圈就是現實殘酷，但有心人即便30年沒有任何消息，只要一通電話知道對方好不好就滿足了，接著也道出內心話：「謝謝妳永遠的小百合江玲，妳是永遠的玉女始祖，誰都贏不了妳，在心中還是最棒的江玲」。

對此，網友紛紛留言：「很難想像30年沒聯絡，變成最熟悉的陌生人，可是一聊天以前往事的點點滴滴就會浮上心頭」、「江玲一紅就是好幾十年，現在的歌星有哪一個可以跟以前比，真的差太多了」、「江玲是我第一個偶像，小時候堅持要剪一樣的妹妹頭」。