受美國美國證交會（SEC）羅列5間中概股公司，須提交證據才免被除牌消息影響，港股上日彈262點後，11日早盤受科技股拖累，恒指曾大跌逾800點，再創逾68個月低，科指更一度狂瀉近9％，再創成立後最低。

港股開盤跳空下跌430點報20,460點，隨後大盤愈跌愈急，跌破20,100關口，一度大跌811點，低見20,079點，再創2016年6月28日以來新低，臨近午市跌勢略收歛。恒指中午收報20,222點，急挫667點或3.2％；國企指數報6,914點，跌341點或4.71％。

科指一度低見4,040點，狂跌8.9％，又創成立後最低，午盤收報4,101點，大跌335點或7.6％。大盤成交999.98億港元。

焦點個股方面，藍籌股皆有賣壓。滙控降1.7％；港交所跌0.1％；中海油跌2.6％；藥明生物挫5％；比亞迪瀉5.6％；舜宇跌9.5％；金沙也急挫7.5％。

藍籌以友邦表現最好，半日升1.8％，集團11日公布去年多賺28.5％，未來三年擬斥100億美元回購股份。港鐵升1.4％。

受美國證交會推新規影響，被納入名單的百濟神州、百勝中國、和黃醫藥和再鼎醫藥早盤分別大跌8.3％、12.2％、一成半和13.2％。

科技股也遭恐慌性拋售。騰訊跌5.6％；美團大跌10.6％；小米跌2.7％；商湯下滑0.3％；快手大跌11.8％。

其他中概於美國及本港上市的股份也急挫。阿里再創港上市新低，跌破90港元關，中午挫6.6％；京東公布業績後被大和降目標價，早盤大跌15.7％，為表現最差藍籌；嗶哩嗶哩急跌11.8％；百度挫5.1％；網易插6.9％；