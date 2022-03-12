香港東網報導，昨天網路上流傳數張疑為伊利沙伯醫院病房內的照片，可見3名年老病人的病榻附近，放置了多具深灰色膠袋包裹的遺體，病人與屍同眠的照片一出，市民聞之譁然，香港醫院管理局承認真有其事，稱照片已是數星期前的情況，現已作改善，醫管局代表就引起病人不安致歉，不少市民均嘆情況慘不忍睹，為前線醫護及病人難過。

香港新冠疫情延燒，死亡案例不斷累積。香港昨日再新增294例死亡呈報個案，數字創單日死亡呈報新高，而第5波疫情以來死亡人數已超過3000人。香港衛生署衛生防護中心確認，香港新冠死亡率已升至0.51％，參考英國牛津大學的亞洲爆疫地區的數據，香港死亡率屬亞洲之冠。

第5波疫情導致香港新冠患者死亡案急增，公立醫院的急診室甚至病房均出現來不及處理遺體的情況。昨天網路上出現3張圖片，瞬間便被廣傳，照片中可見一家公立醫院病房內，有多具遺體放在地上或矮床上，有些更擱於病床之間通道，旁邊亦至少有3名「活生生」正等待入院的年長病人。

從照片可見，有病床上的老人家瑟縮病床一側，似恐懼難言。其中一張照片中的病床上可清楚見到印有「QEH AED」字樣，報導據此推測，應為伊利沙伯醫院。

圖片廣傳後，引起網友譁然，有人直言慘不忍睹，不敢相信眼前所見。有網友慨嘆「如果是真的，會很難過」，更質問「為何香港會變得這麼慘？」