群創子公司CarUX宣布榮獲DEKRA德凱汽車功能安全ISO 26262與ASPICE證書，頒證儀式上由CarUX雙營運長郭國祥與林添仁代表接受DEKRA德凱台灣德凱亞太區高級副總裁暨台灣董事總經理Kilian Aviles博士頒證的ISO 26262證書。CarUX憑藉深厚研發實力，打造符合國際安全標準規範的智慧車用產品，致力提升車用產品安全創新與市場競爭優勢，跨足智慧車用供應鏈商機。

CarUX表示，隨著 AI、5G 與物聯網的新浪潮帶動下，智慧車用面板重要性與日俱增，CarUX積極布局智慧車用領域，為提供高效能、高可靠性、高穩定性的智慧車用產品，透過DEKRA德凱的專家輔導，先後通過ASPICE汽車產業軟體流程改進和能力測定標準與ISO 26262功能安全最高等級ASIL D流程體系認證最高級別，並且領先面板業界率先通過TISAX, AL3汽車工業資訊安全最高等級 AL3認證。未來將遵循ASPICE與ISO 26262開發，確保整體供應鏈各項智慧車用產品的功能安全性及可靠性，並將攜手供應鏈夥伴，致力提供高品質車用產品，也期許能帶動智慧車用場域生態鏈。

在AI、IoT、車聯網與自動化技術發展日益成熟下，車用電子產品、人機介面都朝向智慧化與個人化發展，因此車廠與汽車供應鏈廠商對於車用電子產品、電子零組件的安全性有更高標準的需求，ISO 26262就是有助於車用電子廠商提升功能安全開發實力的認證標準。CarUX將聚焦自駕車、車聯網等產業新趨勢，持續精進智慧車用產品的研發創新，推升高值化、差異化產品，打造智慧車用顯示產品領先地位。