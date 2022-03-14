TOYOTA、HINO商用車台灣總代理和泰車(2207)主辦之「2022商用車巡迴展」3月15日活動開跑，於台北、桃園、台中、員林、台南、高雄、宜蘭、花蓮8場次巡迴展出，車型包含HINO多款六期安規新車以及2022全新導入的HINO 300 Hybrid、TOYOTA Coaster、TOYOTA Granvia豪華8人座車型，陣容相當完整。

回顧2021年，豐田、日野商用車甫創下來台販賣新高，以9422台、市占率33.2%的佳績奪下台灣商用車總市場的販賣冠軍，在總代理和泰汽車持續與母廠溝通取得支援之下，2022年積極導入新車型，落實全方位(Total Support)深耕台灣的策略與各行各業一起打拚事業、共創未來。

2022年全新導入的HINO 300 Hybrid、TOYOTA Coaster中型巴士、TOYOTA Granvia豪華8人座將透過本次巡迴展初次亮相，其中以Granvia 8人座新車最受市場矚目，全新233配置座椅及寬敞後廂行李空間，符合機場接送、包車旅遊業者需求，也滿足多代同堂家庭出遊乘坐用途，本次活動TOYOTA Granvia豪華8人座開放預賞及預接單，預估將吸引相關業者及多人家庭的賞車熱潮。