美中兩國自貿易關稅戰開打以來，華爾街中概股便陷入長期低迷。據財經媒體報導，近3年來赴美上市的中概股共計323多家，若以近3年最高點計算，到3月14日收盤價有近8成公司股價已腰斬50%以上。其中一度造成風潮的阿里巴巴股價從高點至今已跌去7成。

《多維新聞》指出，3月14日美股盤前，阿里巴巴股價跌超6%，報81.40美元，如果按照盤前股價計算，阿里巴巴股價較歷史高點已經跌超7成。若以2022年開盤價至今計算，阿里巴巴股價累計下跌27%。

其他中概股到美股上一個收盤日，近90只中概股重挫逾10%以上，其中滴滴更是暴跌44%。

據《東方財富Choice》數據顯示，截至3月14日，赴美上市的中概股共計323家，以近3年股價最高點與最新收盤價計，有253家公司股價回撤幅度超50%，占全部中概股比率超過78%。中概股當中有125家公司的股價直接「打一折」，回撤幅度超90%。目前市值超1億元的中概股中，高途、好未來、一起教育科技跌幅居前3名，分別是98.97%、97.79%和97.49%。

報導說，按市值蒸發金額看，僅3月的9個交易日，美股中概股總市值已蒸發約3,261億美元，折合超2 兆元人民幣，相當於跌去了一整個貴州茅台。而以近3年最高價日收盤市值與最新總市值計，有9家公司市值蒸發超500億美元，依次為阿里巴巴（6234.33億美元）、拼多多（2109.53億美元）、京東（912.08億美元）、貝殼（720.88億美元）、蔚來（715.62億美元）、百度（710.62億美元）、滴滴（590.85億美元）、好未來（512.37億美元）。