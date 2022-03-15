俄烏停火談判 國際油價跌至兩周低點 12:532022/03/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於俄烏進行停火談判，加上市場人士擔憂中國疫情惡化將抑制石油需求，國際油價繼周一重挫逾5％之後，周二（15日）續跌至兩周低點，西德州原油呈現本月以來首度低於每桶100美元。 台灣時間上午約11時，布蘭特原油期價下挫約3.6％或3.89美元，報每桶103.1美元。美國西德州中級原油期價走低3.83美元或3.72％，報每桶99.18美元，寫下3月1日以來首度跌破100美元關卡。 布蘭特、西德州原油期價周一各重摔5.1％、5.8％。 俄烏和談樂觀 國際油價大跌至近2周低點 日銀唱鴿，兩國利差預期將拉大 美元兌日圓 刷5年新高 #俄烏 #談判 #國際油價 #西德州原油 #報每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 調停紛碰壁 歐洲盼中國扮和事佬 04:102022/03/15 焦點新聞 美藉俄烏危機 推進聯歐制華戰略 04:102022/03/15 焦點新聞 台股早盤慘跌逾300點失守萬七 台積電湧棄息賣壓狂殺14元 09:082022/03/15 財經 楊潔箎會蘇利文 聚焦俄烏衝突 04:102022/03/15 財經要聞 西線無戰事 資金湧進美股 04:102022/03/15 投資理財 操盤心法－戰事牽動台股 電子股修正壓力仍大 04:102022/03/15 證券．權證 專家傳真－俄烏戰爭 升高糧食供需失衡風險 04:102022/03/15 專題周報 談俄烏局勢 楊潔篪蘇利文羅馬會面 04:102022/03/15 話題觀察 《國際金融》和談有望推升歐股漲1.2% 中國疫情抑制礦業股 09:482022/03/15 財經 《國際金融》和談推升盧布 俄將動用人民幣外匯 10:582022/03/15 財經 《半導體》外資連砍近30萬張 台積電除息形勢詭譎 11:582022/03/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。