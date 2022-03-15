由於俄烏進行停火談判，加上市場人士擔憂中國疫情惡化將抑制石油需求，國際油價繼周一重挫逾5％之後，周二（15日）續跌至兩周低點，西德州原油呈現本月以來首度低於每桶100美元。

台灣時間上午約11時，布蘭特原油期價下挫約3.6％或3.89美元，報每桶103.1美元。美國西德州中級原油期價走低3.83美元或3.72％，報每桶99.18美元，寫下3月1日以來首度跌破100美元關卡。

布蘭特、西德州原油期價周一各重摔5.1％、5.8％。