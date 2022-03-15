人民幣兌美元在岸價（CNY）15日創3個半月新低，收貶202個基本點，低見6.3861元。人民幣在岸價15日收報6.38元，較14日下午4時30分收報6.3598元，貶值202個基本點，較14日晚上11時30分最後成交價6.3655元，貶值145個基本點。

香港信報報導，截至15日下午5時16分，人民幣兌美元離岸價（CNH）報6.399元，在岸價報6.377元。

人民幣兌美元中間價15日報6.376元，貶值254個基本點，上一交易日中間價報6.3506元，上一交易日官方收盤價報6.3598元，上日夜盤收報6.3655元。

外匯交易員指出，新冠疫情在大陸快速蔓延，加劇市場對經濟復甦擔憂，中國人民銀行並沒有如市場預期調降中期借貸便利（MLF）利率，加上中間價連續低於市場預期，人民幣持續出現調整，股市大跌也影響市場氣氛，但是就此認為匯價逆轉還為時尚早。