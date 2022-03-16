文化部發放的600元藝FUN券使用金額破10億，主要消費包括出版業達6億元、電影院業近2.5億元，而表演藝術界近期也將突破1億元。

文化部長李永得今日上午在立法院教育及文化委員會備詢，在報告時他表示，在文化產業的振興作業，文化部發放的600元藝FUN券，截至15日為止，已有逾8成5民眾領券，使用金額超過10.76億元。

此外，在110年度行政院整體紓困政策，文化部所提出「藝文紓困4.0」方案，編列特別預算為45.49億元，截至今年2月28日，累計執行數達35.31億元。