高雄保安警察大隊大特勤中隊示範攻堅。（洪靖宜攝）

高雄保安警察大隊大特勤中隊執掌攻堅、反恐等特殊勤務需求，由於隊上剛有11名生力軍加入，隊上也特別採購，因此採購練習用鐵門及隔板來訓練不同地形空間時如何攻堅破門，才能把握黃金時間一舉破門制服歹徒或解救人質。

高雄保大特勤中隊在去年全年度的大小攻堅次數達27場之多，由於隊上剛替補11位新進同仁，年齡都偏年輕，最小的26歲，亟需實務經驗，為了精進戰術執行能力及限制空間內走位默契，需要多樣室內空間地形突入訓練以應變現今社會房屋格局及裝潢設計，因此採購練習用鐵門及空間用隔板，隊上同仁手持破門器材上陣演練，在現場都能感受到緊張氛圍。

今年新採購的內開式練習用鐵門，可訓練在攻堅勤務破門時，對於各種類型的門、框、鎖要採用何種破門工具排除、力道、角度等等判斷，另外空間用阻材隔板，則是可以任意變化格局，像是辦公大樓或是一般透天厝，符合各式現場狀況，並訓練如何在最快時間因應和破門，互相如何配合走位和相互掩飾，讓攻堅順利完整，都是得仰賴平時訓練。

特勤分隊長鄭哲維說，往往過去很少有機會有鐵門練習破門，過往如鼓山分局要拆除報廢前，才剛好有機會練習破門窗，其實平時鮮少有機會實際破壞建築物，雖然鐵門只練幾個月就留下不少訓練痕跡，但都會定時採購維修，讓同仁可以在正式上場時發揮訓練成效，在黃金時間一舉破門制服歹徒或解救人質。