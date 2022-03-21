27歲女神黑嘉嘉的台澳混血美貌令人驚為天人，同時身負職業圍棋七段的一身技藝，曾被日媒譽為「千年一遇美女棋士」；此外，2020年她還演出電影《消失的情人節》，也跟片中女主角「大霈」李霈瑜成了好姊妹，兩人經常在對方的動態下方即時留言。黑嘉嘉日前分享一張照片與一支影片，畫面中她在景色怡人的茶園中擺棋，為隔天對日本的混雙配對賽事預作準備，大霈就來笑虧說：「寶貝妳回家下(棋)」，也引網友熱議。

黑嘉嘉日前分享了一張照片與一支影片，畫面中她在一個景色遼闊的茶園中擺棋，寫道：「被太陽照射的瑪瑙棋子是不是很美呢(眼冒愛心)，這盤棋是之前混雙訓練賽下的～」只見她穿著黑白碎花公主風洋裝，被置換成瑪瑙棋石的白棋在和煦怡人陽光照射下透亮，這種愜意可說是所有下棋人夢寐以求的場景；而黑嘉嘉就是有本錢任性，想到就做，把一番夢幻場景親自親手實現。

「大霈」李霈瑜看了當即留言回覆，笑虧：「寶貝妳回家下（嘉嘉：哈哈哈哈哈）」；網友回覆道：「嘉義梅山鄉“1314觀景台”？（嘉嘉：對哦）」、「好美的畫面，能不能請問這個茶園是什麼茶園（嘉嘉：是嘉義的梅山1314）」、「祝明天跟皓鋐的配對賽順利」、「這太有茶園味了！蟲蟲不多嗎？（嘉嘉：還蠻多的..但還好牠們對人不感興趣(笑)）」、「感覺好曬～（嘉嘉：還好有風）」、「會不會有蚊子（嘉嘉：沒有蚊子～但有其它的蟲蟲(笑)」、「心疼！為甚麼大太陽下不給嘉嘉戴她的大草帽和太陽眼鏡？（嘉嘉：我有搽防曬啦）」，貼文吸引近2萬人按讚。

黑嘉嘉隔日發文揭曉真相，原來她是為了對日混雙賽做準備：「這次非常感謝日本圍棋混雙協會、日本棋院、海峰棋院以及各個單位的努力讓比賽可以順利的在網路上舉行～謝謝我強大的隊友許皓鋐七段，在緊鑼密鼓的賽程中還抽空和我訓練」，許皓鋐是現在台灣職業圍棋五冠王的強者，與黑嘉嘉混雙配對，迎戰日本的上野愛咲美(四段)・芝野虎丸(九段)組合。許皓鋐也稱讚黑嘉嘉棋下的非常好，棋步都與他的想法差不多，倒是他在局中有一手棋下的不夠簡明，等於替對手作嫁，把棋局攪亂，所幸終局還是保持優勢，取得勝果。

黑嘉嘉在賽後受訪時表示，疫情爆發後由於無法出國比賽，就利用這機會思考如何推廣圍棋，正好民眾對於線上課程接受度日益增加，她就花時間研究線上圍棋教育及推廣，希望能讓更多的人認識圍棋，兩年下來累積學生有超過2500人，而她自己每天也會抽空利用AI來磨練棋藝。