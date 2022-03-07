新北市南山中學參加教育部110學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽，榮獲高中組團體冠軍、個人組冠軍、國中團體組第三。（南山中學提供）

新北市南山中學參加教育部110學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽，榮獲高中組團體冠軍、個人組冠軍、國中團體組第三。（南山中學提供）

新北市南山中學參加教育部110學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽，榮獲高中組團體冠軍、個人組冠軍、國中團體組第三，優異的成績傳回學校，全校師生皆感榮耀。

活動組組長鄺若銘表示，除了平日高強度的訓練，為了迎戰此次賽事，我們展開了集訓模式，嚴謹的棋藝研究、複雜的盤面問題密集討論與沙盤推演，成了我們的訓練重心，團體賽抽籤結果，國中和高中組我們都抽中了最後一號，也就是我們第一輪賽事「輪空」不戰勝，必須贏下後面所有的比賽，才有可能奪冠。

面對這個挑戰，教練始終鼓勵著圍棋隊的同學們，比賽當天，第一輪輪空勝之後，第二輪開始，孩子們的表現便氣勢如虹，三台都取得了勝利，第二、三、四輪，孩子們也都順利的取得了3：0的比分勝利，最終不負所望以完美的全勝戰績獲得了高中組冠軍，國中組也取得了第三名不錯的成績。

榮獲個人組冠軍的孫偉勛是高二生，他表示在個人賽的過程不是表面上那麼的順利，尤其是最後一場，也就是冠軍戰，開始前，我自己覺得我的勝率至少高達百分之八十，然而事實上，那盤棋局剛開始我就陷入了極端的劣勢，如果在平常，我可能已經消極的認輸了，但是我想到了我身後還有非常多隊友正在注視著我，我強行裝作一切盡在掌握之中的樣子，至少不能讓圍觀台上的隊友知道我已經快要輸了，神奇的是，這麼做以後，我好像真的冷靜下來了，大腦的思緒逐漸加快，我的招法質量也在穩步上升，最終讓我僥倖贏下了這盤冠軍戰，這盤棋讓我感觸很深，這是前所未有的體驗。

榮獲國中組團體賽第三名的成員有吳至鎬、林士凱、陳宥叡、蘇詠亮及郭宥欣五位同學，高中組團體賽的成員有林鈺娗、林瀚彰、劉昱辰、魏榮鄗及孫偉勛，其中林鈺娗、林瀚彰是兄妹，他們表示是第一次拿到團體組冠軍，比賽當天雖然有一點緊張擔心會發揮失常幸好發揮得還可以，隊友們也很給力，非常開心大家能頂住壓力，獲得好成績。

尤其林鈺娗1月26日參加韓國棋院議政府國際新銳團體賽台灣女子代表選拔賽，獲得第一屆議政府國際新銳團體賽台灣女子唯一代表權，將於3月2日至5日前往韓國-議政府市愛爾蘭堡酒店進行國際賽。南山中學表示，多元規畫的辦學成效，再展現出卓越成績，全校師生皆感榮耀。