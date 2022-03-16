豐謙（5523）建設今日公告2021年財報，去年營收30.63億元，年增率達364％，在土地處分利益與阿里山森鐵BOT案減損回升利益雙重獲利挹注下，歸屬於母公司業主稅後淨利暴增到9.16億元、年增17倍，EPS達5.91元，創下歷年新高紀錄！

豐謙董事會今日決議通過，每股擬配發1.8元的現金股利，以16日收盤價28元推算，現金殖利率破6％。

豐謙強調，考量越來越多金融機構緊縮土地融資案，豐謙去年股利配發率僅約三成，目的就是想多保留現金持續購地推案，單是本周就一口氣砸下約11.7億元，陸續購入台中市東區「頂橋仔頭段」的777坪土地，以及北屯區「仁平段」的953.24坪土地，規劃自2023年起陸續推案。

談到2022年的推案計畫時，豐謙表示，今年下半年，預計在台中市南屯區單元五重劃區「鎮福段」推新案，基地面積751坪，產品還在規劃中，初步鎖定換屋型產品，每坪單價5字頭起，總銷約在26億元。

此外，總銷約22億元的竹北完銷案「豐謙Vita」案，力拚今年Q4交屋，成為豐謙今年唯一的完工入帳案。