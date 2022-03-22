據《中國證券報》報導，有業內人士表示，大陸氫能產業發展中長期規劃近期有望發佈。大陸國家發展改革委定於明（23日）召開新聞發布會，介紹氫能產業發展中長期規劃（2021－2035年）有關情況。

據不完全統計，大陸已有北京市、上海市、廣州市、浙江省、江蘇省、貴州省和四川省等地發布了氫能相關政策或規劃。據中國氣能聯盟預計，2020年至2025年間，大陸氫能產業產值將達1兆元（人民幣，下同），2026年至2035年產值達到5兆元。

財聯社報導，大陸氫能產業鏈涉及多個核心部分，隨著去年以來政策升溫，氫能企業對補貼金額和產品定價更為明確，相關產業鏈，特別是燃料電池車，訂單顯著增加。

中國汽車工業協會統計資料顯示，2021年大陸全國氫燃料電池汽車產銷分別為1777輛和1586輛，年增加48.2％和34.7％。此外，製氫、電解槽及儲／運／加產業鏈設備出貨量顯著增長，央企和能源龍頭企業對氫能專案的投資也逐步加大。

梳理全產業鏈，上游部分，主要包括製氫、儲運、加氫。其中，加氫環節，加氫站是重要基礎設施。大陸目標到2025年，建成至少1000座加氫站，2020-2025年複合增速53％。

中游部分，氫燃料電池及系統佔據主導。燃料電池系統和儲氫系統佔據整車成本的65％，遠高於電動汽車的鋰電池成本占比。

下游部分，氫燃料電池汽車則成為終端應用發展的突破口。如今大陸燃料電池汽車國補政策全面落地，「3＋2」的全國燃料電池汽車示範格局也已正式形成。

值得一提的是，今年3月18日，大陸工信部發佈《2022年汽車標準化工作要點》，全面推進燃料電池電動汽車多項關鍵系統部件標準研究。