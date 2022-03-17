聯準會睽違三年多來首度升息，四大指數終場全數收高、道瓊漲逾500點，帶動期貨盤今全面跟漲，台指期開漲2.3%、開盤大漲約400點，電子期開漲3%、一口氣越過本周新高，金融期漲則開1.3%。

近期台股遭外資頻頻調節，四個交易日提款已破千億，加上國際期情勢未見明朗，預期指數連續上攻不易，不過近期重挫也造就許多基本面佳的股票浮現買進時機，此外，國安基金和投信持續加碼台股，可望挹注市場信心，加上在期貨結算之後，壓盤力道有望告一段落。

籌碼面部分，外資現貨賣超150億，期貨淨空單減少1,512口至12,323口，十大交易人與特定法人合計買進1,757口。周選支撐與壓力區落在15,200至17,400之間，P/C Ratio升至0.95，整體籌碼中性看待。

統一期貨分析指出，烏俄第四輪談判持續進行，周四台灣時間凌晨二點有美國聯準會利率決議，不確定性因素較多，市場氣氛較為觀望。