國民黨主席朱立倫上午參加智庫舉辦的「青年人才培育－《魏廷？微型畫展》」記者會。（國民黨提供）

國民黨主席朱立倫上午參加智庫舉辦的「青年人才培育－《魏廷？微型畫展》」記者會。（國民黨提供）

針對鏡電視董事變更案，國民黨主席朱立倫表示，NCC大概要改名為「DPP的NCC」或「民進黨派系鬥爭下的NCC」，自甘護航成為民進黨派系鬥爭的工具，非常難看，若再這樣下去，真的可以廢掉了。

年初拿到新聞台執照的鏡電視，尚未正式開台，3月4日就驚傳內部「政變」，新董座李永豐接任後僅當11天就下台，引發外界關注，NCC副主委暨發言人翁伯宗表示，依法啟動相關調查，都會釐清相關事實。

對此，國民黨主席朱立倫上午到智庫頒發獎助學金給聖約翰科技大學創意設計系大四生魏廷亘後受訪表示，NCC應改歸為民進黨NCC，不該是行政院的NCC或國家的NCC，真的是國家之恥，若NCC還要繼續存在的話，不知道這些NCC委員，有沒有一點學者尊嚴，有沒有一點社會尊嚴。

此外，傳出新北市黨部出面溝通，希望有意角逐新北三蘆區議員選舉的林鼎超，轉戰新莊區參選，禮讓侯家軍吳訓孝，朱立倫說，國民黨一定會集中全力打贏年底選戰，中間各方有各種意見都歡迎，但不要造成黨內任何困擾。

朱立倫表示，提名過程中，每一位都是黨內優秀人才，沒有分是什麼系，全都是國民黨系，在各地提名過程中，不可能每位都被提名，但一定是提出最優秀、最能為黨打勝戰的人選。