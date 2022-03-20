台海日趨緊張 呂秀蓮同台朱立倫：砲彈不會挑藍綠

國民黨青年部今邀請前副總統呂秀蓮演講，國民黨主席朱立倫也到場力挺，呂秀蓮表示，她一直主張藍綠和解，也曾努力過但時機不是很成熟，對於台海日趨緊張的局勢，她強調「砲彈不會選藍或綠」，必須跨黨派思考如何避免戰爭。

呂秀蓮指出，在紅衫軍事件之後，就提倡藍天綠地，台灣才會好，所以她一直主張藍綠要和解，過去也努力過，但時機不是很成熟，而今天是特殊場合，也知道朱立倫非常開明，彼此也是桃園縣長前後任，算是有「特殊關係」。

呂秀蓮表示，她昨日剛從南部北上，看到主辦單位寄來不少朋友希望她出席的一些意見，讓她覺得相當溫暖，因此已開放心胸，關心國家前途，也希望有能力的、有才氣的都可以來參與鼓勵青年。

朱立倫表示，他覺得請比較資深、對台灣有貢獻的好朋友或者是前輩來給青年演講，都是好事情，分享不同的經驗，世代的傳承，大家何必要分黨派呢？他相信很多年輕朋友想知道呂副總統的故事。

朱立倫說，呂副總統除了在桃園是他的前一任的縣長，後來擔任中華民國的副總統，退休之後一直倡導的世界和平，兩岸和合，和合是和平合作，這些都是值得大家來學習肯定的，相對於今天世界的局勢、兩岸局勢，都值得年輕朋友們大家來學習、來聽一聽。

此外，面對國際情勢變化，台獨主義是否被限縮，呂秀蓮表示，她主張在1996年首次民選總統之後，「我們的國家主權就獨立了，國號還是中華民國，1996的中華民國就是台灣，不必再談獨立，這就是事實」。現在要面對如何避免戰爭，砲彈不會選擇藍綠，要超越黨派思考。