今年全球政經情勢變化多端，通膨與貨幣政策超乎市場預期，股市格局由強攻的多頭變成劇烈的震盪，成長股暫時退位，改由防禦類股當道，也使全球股票型基金績效大洗牌。

去年表現火熱的科技型基金，績效綠油油一片，公用事業、基礎建設及高股息相關基金表現搶眼，包辦今年以來績效前10名，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、野村全球基礎建設大未來基金等四檔更逆勢突圍，績效介於3.38～0.43％，遙遙領先標普500指數的-8.57％與MSCI世界指數的-9.14％。

根據美銀美林經理人調查，3月原油與商品是最擁擠交易的第一名，機會看似很好，但隨著俄烏戰爭和談反覆，價格波動幅度異常劇烈，多空方向難以捉摸，一不小心可能套在高點。

另一方面，美國聯準會（Fed）啟動升息，美債10年期殖利率一度越過2.2％，公債失去避險功能，促使資金轉進受景氣循環與地緣政治衝擊小、同時股息殖利率較高的水電瓦斯等公用事業。

第一金水電瓦斯及基礎建設基金經理人許書豪表示，俄烏戰爭將徹底改變全球政經環境，不論歐洲或美國將加速推進能源自主與轉型，因此歐盟在3月8日宣布新能源計畫，加速乾淨能源轉換與使用，預計2030年前化石燃料「脫俄化」，為了提高能源效率及多樣化，就必須解決電網、天然氣儲存與輸送基礎設施不足的瓶頸。

在美國方面，離岸風電正在踩油門急起直追，延海岸線布局7座風場，預計到2030年時設置30GW，月初紐約灣占地48.8萬英畝風能項目招租完成，得標金額高達43.7億美元，預期歐美一系列計畫，可為相關產業與供應鏈與帶來龐大商機，投資潛力完全不輸科技業。