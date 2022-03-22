台積電股價上周逆襲上漲，小資族瘋搶，帶動國內3檔台股半導體ETF買氣旺，統計截至於3月18日止，總受益人數較上周新增6959位、達22萬4024人，累積股數更較前一周成長8.16％，成為台股人氣最爆棚的科技主題ETF。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹表示，半導體深受國人力挺，護國神山得零股投資，成為時下最夯理財話題，不過，好的股票，因為股價不便宜，通常買不下手，得透過零股慢慢累積，且好股不是青山常在，投資人與其單押1、2檔半導體個股，不妨選擇透過一籃子持股方式，選擇半導體ETF化繁為簡，同時掌握股價成長與分散個股集中的波動風險。

根據臺灣集中保管結算所最新資料統計，截至3月18日止，國內3檔半導體ETF表現中，不論股數變化，或受益人數增減，都展現強勁的成長力道；在股數增減方面，三檔台股半導體ETF股數較前1周(3月11日)增加1.34億股，股數成長率達8.16％；其中，表現最好的是上市時間較久中信關鍵半導體ETF，其次為富邦台灣半導體ETF，3月上市的新光臺灣半導體30 ETF，股數亦同步成長達4.12％，幅度不亞於富邦台灣半導體ETF。

整體半導體ETF總受益人數方面，從3月11日的21萬7065人，成長到22萬4024人，成長率達3.21％；若觀察個別半導體ETF受益人數變化，可以明顯發現國內三檔半導體ETF受益人數，在3月18日當周表現均較前一周成長，成長率又以新光臺灣半導體30 ETF的成長幅度最大，受益人數成長率增加1071人，成長率達9.07％稱冠，躍居其他兩檔半導體ETF之上。

王韻茹表示，00904是國內一檔涵蓋市值前30大半導體上市櫃企業的主題型ETF，僅單純透過市值篩選ETF成份股，00904 ETF可以說是臺灣半導體類股的大盤，自3月7日上市以來，不論每日平均成交金額、或盤中零股成交股數、均維持一定的交投熱度，每日交易相當熱絡。

除台灣科技股反彈外，在俄烏停火協議、油價順勢回跌後，那斯達克開始終於回神，自上週二連續拉出四根長紅棒，強勢反彈10.43％，一舉扭轉走空的陰霾。原本績效綠油油一片的科技型基金，近3個營業日(統計截止於3月17日)展開絕地大反攻，包括路博邁5G股票、路博邁顛覆式創新股票、野村全球正向效應成長、第一金全球AI人工智慧等四檔基金漲幅逾9％以上，前15名回彈皆超過7％以上。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲表示，股市總是在憂慮中劇烈震盪，今年的憂慮又特別多，科技股一度陷入空頭疑雲；科技股迷人之處在於「顛覆式的創新」無所不在，而且因應環境變遷的能力特別強，總能在短期內快速調整營運模式，走出低潮，一旦股價因非經濟因素重挫，跌深反彈行情總會迅速回歸。

展望半導體類股後市，王韻茹認為，台股近期伴隨投信連續34天買超創紀錄後，護國神山台積電(16日)除權息即秒速填息，加上手機晶片大廠聯發科宣布配息73元稱冠上市公司，近來半導體類股的利多題材不斷，加上今年以來半導體類股的股價回檔已深，跌深反彈題材有望發酵。

李坤憲認為，科技產業供應鏈及獲利短期確實會受俄烏戰爭、通貨膨脹影響，但各項利空的襲擊，卻也是創新加速的催化劑；俄烏戰爭突顯兩大課題，第一、關鍵能源自給自足；二、創新技術獨立自主。

李坤憲指出，上述兩項議題中，能源沒有辦法無中生有，只能分散來源，仍然受制於資源國；創新技術則能靠自己拼博，如尋求連任的法國總統馬克宏就大聲喊出想打造「歐洲元宇宙」與美國科技巨頭競爭，其中的關鍵技術包括AI人工智慧、大數據、雲端運算、量子電腦、AR、VR等，全球的科技巨頭也都磨拳擦掌，亟欲在這種技術大戰中取得先機，重要的政經發展趨勢，投資人切莫錯過扮演至關重要的AI人工智慧。