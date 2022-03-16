第一金證券16日舉辦2022年投資論壇，第一金投顧董事長陳奕光表示，台股由年初高點以來修正近8％，在回檔過程中可逢低進場，逐漸提高持股至60％，保留現金水位40％，以因應國際情勢。面對今年通膨及升息，可布局ABCD族群－Asset（營建資產）、Banking（金融）、Commodity（商品原物料）、Dividend（高股息概念）。

上述ABCD族群屬通膨升息概念，第一金投顧研究團隊認為，持股部位可以配置60％，此外，包括解封概念、伺服器及網通等成長產業，則可分別為25％、15％。

面對美國將開始升息，第一金投顧研究團隊預期，台灣最快第二季就會跟進，但認為毋須太過擔心對營建股的影響，主要是這兩年上市櫃獲利創下歷史新高，高配息下房地產需求火熱。

另一方面，由於疫情紅利退燒，觀察美國FAMG四大科技巨頭，包括臉書Facebook（現稱Meta）、亞馬遜Amazon、微軟Microsoft、谷歌Google的資本支出發現，5G／AIoT雲端建置不停歇，第一金投顧研究團隊預期，今年5G與伺服器相關仍將繼續成長，尤其將受惠缺料緩解，帶動營運動能回升。

在傳產方面，近年來歐洲積極推動汽車電動化，根據Bloomberg預估，電動車銷量將從2021年的638萬輛，大幅提升至2030年的3,376萬輛，電動車產業在未來幾年都將以2成的速度成長；電池為電動車心臟，供應鏈是關注重點，相關車電系統、車電IC、馬達系統、充電系統、車身系統方面，台廠涉略頗多，持續留意。

最後，近期全世界各國陸續開放管制，在輝瑞（Pfizer）的口服特效藥上市之後，解封與病毒共存已經是全球趨勢，受惠解封的產業可留意，包括航空、旅遊、餐飲、飯店、健身等。