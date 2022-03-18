彭暄貽／台北報導

PLATTS報導，油價高檔拉回整理，乙烯等石化上游原料漲勢趨緩，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲跌互現。其中，PE、EVA在歲修、反應成本助力下，續揚10美元、25美元，EVA每噸報價2660美元；PVC持平，維持1310美元價位。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運推進。

此外，PP、ABS及PS則因新產持續開出，且原料丙烯、SM報價趨緩、小跌，現貨報價連動下滑80美元、50美元及85美元。

受國際原油價格回落至百美元水準、亞洲歲休旺季多空因素影響，亞洲乙烯市場行情力守每噸1300美元，丙烯小跌10美元，每噸1190美元。在成本支撐力道減弱之下，五大泛用樹脂漲勢趨緩。

其中，大陸近期上游PVC企業預售有所減少，但公共衛生事件影響部分地區企業開工狀態及物流受限，下游採買情緒偏消極；惟PVC出口良好，宏觀氣氛有所好轉，短期市場持平、區間窄幅調整為主。

PS、ABS受國際油價下跌驅動，原料SM（苯乙烯）高位回落，加上大陸部分區域物流不暢，需求預期趨弱等多重利空施壓，市場重心走低，預估短期價格繼續依賴成本傳導指引，呈現區間震盪整理。

PP近期有庫存再度回升跡象，加上部分企業因利潤影響，選擇降低PP生產負荷，去生產產業鏈上端更有利潤的其他產品。3月份後PP檢修損失量較之前增多，供應端壓力逐漸減少。

廠商表示，大陸當前來看下游需求恢復進程偏緩，特別是部分區域運輸不暢，貨源轉移受阻，在一定程度上製約需求放量。3月下半月石化高開工有望延續，4月少數產線存檢修可能，短期供強虛弱狀態或將持續。