2022智慧城市展論壇登場，群創董事長洪進揚以面板：未來城市的催化劑 （Panel: Future City Accelerator）為題，發表演說。洪進揚表示，在可預見的未來，雲計算（cloud computing）、人工智慧（AI）、大數據（Big data）、5G／6G以及物聯網（IoT）等技術將更加普及，並且改變人們的生活模式甚至進入元宇宙新世代。面板在這一新科技浪潮中，將扮演關鍵角色並帶動四大趨勢，包括成為人與機器間的橋樑、推升電子產品價值與效益、深化綠色循環永續發展、升級技術守護資安隱私。

洪進揚表示，面板成為人與機器間的橋樑，未來雲計算、人工智慧、大數據、5G／6G以及物聯網等突破性技術將更廣泛應用於智能工廠、智能城市、智能家居、智能辦公等各種場域，同時人類也將進入元宇宙世代。生活中面板將無處不在，隨處可見。面板將扮演人與各種機器進行交流的介面，以更簡單直觀的輸入技術，讓電子產品在操作上變得更加友善與人性化，提升生活舒適度與便利性。

其次，消費性電子產品將因推陳出新的技術，朝向利基化及高替換頻率的趨勢發展，甚至如原本是耐久財的汽車，未來亦不再是單純的交通工具，而是ㄧ台搭載多功能電子產品的移動工具。人們在車裡不只擁有移動的方便性，並享受車內電子科技帶來的舒適與便利。因此汽車的功能將變得多元化，替換週期也將縮短，面板的應用市場也將因此擴大。

第三，是企業永續的推動。因應產品壽命變短，企業需要提升生產效率和維持永續性。有鑑於此，群創與工研院合作研發全球首創的廢液晶回收技術，從廢棄面板中回收液晶後再重新使用，達成減少浪費，亦節省液晶採購成本。此外，透過推動工業4.0，提升整體營運效率，以群創獲選燈塔工廠的高雄廠區為例，其利基產品產量增長22％、產能提升10％、員工生產力提高8％、不良率下降33％、檢測時間減少90％等，以深耕綠色循環，帶動企業永續發展。

最後，為次世代的資安風險防護。由於傳輸技術的進步，資訊流通頻率將大幅提升，應用場域也同時增加。使用者在追求智能生活的趨勢與浪潮下，也增加了隱私資訊與機密暴露的風險。因此，在兼顧資訊需求與資安隱私的驅動下，指紋辨識及防窺等進階面板技術，在未來將更為重要，為資安防護系統再添保障。