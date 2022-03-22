烏俄戰爭造成油電雙漲，令不少人關心如今開電動車是否仍比開傳統汽車省錢。傑富瑞（Jefferies）分析師凱利（David Kelley）依據2月數據估算，開電動車的終身成本比傳統汽車便宜4,700美元。

凱利表示未來幾年各大車廠將推出更多電動車款，且車用電池價格也會持續下滑，屆時電動車與傳統汽車的終身成本落差會更大。

往年每逢油價飆高，特斯拉及其他廠牌電動車業績就會明顯成長，因為許多消費者為了節省油錢而改開電動車，但今年初烏俄戰爭爆發後不只油價創新高，天然氣及其他能源價格飆漲也助長電價，令原本要買電動車的消費者開始遲疑。

CNBC依照美國能源資訊局（EIA）統計的汽油價格及勞工統計局的電價資料進行分析，結果發現今年2月為止的三年期間，在全美各地開傳統汽車行駛100英里所花的油錢平均值雖然起伏不定，但始終高於開電動車行駛100英里所花的電費平均值。