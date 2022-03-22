台股加權指數22日開低在17,512.41點，權王台積電（2330）開低在577元，壓抑指數表現，盤面上以鋼鐵人表現相對強勁，俄烏戰火延燒使鋼價欲小不易，中鋼（2002）、中鴻（2014）早盤股價皆站上波段新高，指數下跌40餘點，在盤下震盪。

聯準會主席鮑爾暗示貨幣政策收緊程度，恐比市場預期積極、加上俄烏戰爭陰霾揮之不去，令美國四大指數21日全面拉回、結束連續數個交易日的漲勢。

道瓊工業平均指數3月21日終場下跌0.58％（201.94點）、收34,552.99點。

那斯達克指數下跌0.4％（55.38點）、收13,838.46點。費城半導體指數下跌0.26％（9.06點）、收3,423.24點。

元富投顧指出，外資賣多買少，投信鎖碼操作，實戶個股點放。台幣連幾日強力升值，化解外資持續將台股視為提款機的窘境，而大型半導體個股也穩定下來，台積電、聯電、力積電高價股也同步強力反彈，也就是美國升息確定利空出盡後，台股可望回到緩步推升、類股輪動的多頭格局。

元富投顧指出，指數在16,764點、16,808點打出的雙底型態，若突破17,500點，可望上看18,000～18,200點，拉回支撐在17,000～17,200點，利用拉回汰弱擇強。