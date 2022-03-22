33歲張姓男子2019年在擔任外送員時，2個月時間跑了962單，收取現金20萬餘元，卻僅上繳8000多元，私吞19萬餘元，還全數花光光。業者不滿提告侵占，桃園地檢署偵結後，依侵占罪起訴。

檢方調查，張姓男子與餐點外送公司簽立勞務承攬合約，負責承攬該公司遞送餐點業務，屬於從事業務之人，他在2019年7月23日至9月27日期間，送餐累計962件，向客戶收取現金20萬5828元，但他僅將8230元繳回餐點外送公司，其餘19萬7598元侵占，還花用殆盡。

張姓男子在警詢時坦承犯案，又有外送公司出示勞務承攬合約、手機顯示畫面、訂單明細等。檢方認為，張姓男子所為犯業務侵占罪，依法提起公訴。

據了解，該平台外送員有現金交易服務，但曾發生部分外送員沒有繳回收取現金狀況，平台也曾規定外送員帳號收款累積超過5000元，系統會立即停權，導致有外送員要先「儲值」，才避免被停權。