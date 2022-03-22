殖利率曲線倒掛是什麼意思？正常情況下，美國公債殖利率曲線，到期日愈長，殖利率愈高，而殖利率曲線倒掛的意思就是，到期日愈長，殖利率愈低。通常出現殖利率曲線倒掛，是因為投資人對未來的經濟預期不樂觀，所以對長期的公債需求增加，而造成長期公債殖利率下降，所以現在又出現美國公債殖利率曲線倒掛，未來會對台股帶來什麼影響？

我們比較美國10年期公債殖利率（長天期公債）與1年期公債殖利率（短天期公債），綜觀近50多年的美國，發生過七次的殖利率曲線倒掛，而這七次都造成美股大跌，跌幅約16％到48％不等，所以若出現殖利率曲線倒掛，未來股市發生下跌機率是很高的，但是我們細看最近一次的殖利率曲線倒掛，後面股市會下跌的主因是2020年初的新冠肺炎所引起的，2020年3月19日台股也下跌到波段低點8523點，但是從那天之後台股一路走高，當年底最高來到14760點，大漲6237點，漲幅達73％，所以美國公債殖利率曲線再度出現倒掛，投資人不用過度擔心！

這次美國公債殖利率出現部分倒掛，美國5年期和10年期公債殖利率曲線倒掛，以及美國3年期和10年期公債殖利率曲線倒掛，會出現部分美國公債殖利率倒掛的原因，我認為是美國聯準會（Fed）主席鮑爾昨天在經濟會議上釋出強力鷹派言論所造成的，他表示Fed將不惜代價採取必要措施降低通膨，換句話說就是即使現在提升利率的速度比預期的快，造成整體經濟放緩也在所不惜，這番言論使得市場美國公債利率急遽上升，而造成美國公債殖利率部分倒掛的現象，我相信很快就會恢復正常狀況。

我認為今年台股碰上俄烏戰爭、美國聯準會升息兩大事件，讓台股震盪幅度變大，投資人歷經大漲、大跌，在操作台股上變得相對困難，而現在俄烏正在比持久戰，我相信雙方無法支撐太久的，雖然今年台股無法像過去兩年一樣，一路走高、萬里無雲，就台股目前本益比約14倍來看，與過去近十年的台股本益比約落在15至20倍相比，目前相對被低估，所以極具投資價值，未來的路雖然不好走，但是值得期待，我相信近期台股的高潮，會發生在俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基決定要見面的那一刻！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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