證交所統計，本周集中交易市場成交值為1.35兆億元，為近7周、即農曆年之後周量新低；股票周成交值為1.29兆元，股票成交量周轉率為2.58％；至於本周成交量周轉率最高產業為化學工業類異軍突起，衝高至14％。

累計今年來集中市場共52個交易日，累計成交值16.37兆元，市場日均值為3,147.39億元，股票成交量周轉率為29.57％，股票日均量周轉率為0.57％。

另證交所也統計，截至3月25日止，台股收17,676點，周漲220點，漲幅1.26％，台灣50指數收13,834點，周漲233點，漲幅約為1.72％。台股全體上市公司至3月25日止總市值為54.85兆元，周增6,818.1億元，增幅約為1.26％。

本周產業成交值前三名為：半導體類3,949.50億元，占全體上市股票交易金額30.69％、航運類1,754.12億元，占全體上市股票交易金額13.63％、電子零組件類1,193.98億元，占全體上市股票交易金額9.28％。

另本周成交量周轉率前三名產業為：化學工業類14％、航運類7.79％、電機機械類6.64％。