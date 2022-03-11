台股集中交易市場本周爆量跌2.66％，周成交值上升至為1.87兆元，創近15周來新高；累計今年年初開盤迄今共42個交易日，成交值上升至13.154兆元，日均值為3,131.92億元；另股票成交量周轉率為23.92％。

證交所統計，至3月11日止，全體上市公司市值為53.57兆元，周市值54兆蒸發1.43兆億元，減幅為2.59％。

證交易所統計，本周台股共下跌471.78點，跌幅為2.66％，產業別指數方面，以玻璃陶瓷類指數上漲5.36％為最大，紡織纖維類指數下跌7％為最大。

另本周集中交易市場成交值為1.87兆元，全體上市股票成交值為1.75兆元，股票成交量週轉率為3.18％，產業成交金額前三名為：半導體類5,280.5億元，占全體上市股票交易金額30.16％；航運類5,013.73億元，占比28.64％；電子零組件類1,271.84億元，占比7.26％。

本周成交量周轉率前三名產業為：航運類19.51％、鋼鐵類6.99％、化學工業類5.97％。