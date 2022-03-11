華爾街股市今天又面臨賣壓，主要指數全部收低，因通膨續創40年來新高，聯邦準備理事會（Fed）有充分理由在下週貨幣政策會議後以升息因應，來避免經濟過熱。

道瓊工業指數下跌112.18點或0.34%，以33174.07點作收。

標準普爾500指數下滑18.36點或0.43%，收4259.52點。

科技股那斯達克指數挫跌125.59點或0.95%，收13129.96點。

費城半導體指數下挫71.11點或2.17%，收3211.07點。（譯者：楊昭彥）1110311