繼上個交易日強彈近1700點之後，恆生17日再高開超過1300點，一度重新站上兩萬一關卡。受到赴美掛牌中概股飆漲帶動，恆生指數在20,901.8點，漲814.3點或4.05%。國企則在7,200.5點，漲311.05點或4.51%。

科網股持續上升，阿里巴巴漲逾7%至約97.85港元，騰訊漲逾4%至382.4港元，美團漲逾14%至160.3港元，比亞迪漲逾11%至219港元左右，小米漲逾3%至逾13.86港元，京東漲逾14%至252.4港元，百度也漲逾14%至138.4港元。

金融股方面，港交所漲逾5%至380.2港元，友邦漲逾6%至80港元，匯豐控股也漲逾2%至50.25港元。

金管局表示升息1碼，要將基準利率從0.5%上調至0.75%，但地產股漲勢不受影響，長實漲逾1%至48.8港元，新地漲逾2%至89.85港元，恆地更是逾3%至31.65港元。